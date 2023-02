Het heeft even mogen duren, maar vanaf vandaag is de Ranked Play-modus beschikbaar in Call of Duty: Modern Warfare 2. Net zoals voorgaande jaren worden spelers in deze modus in teams ingedeeld die op ongeveer hetzelfde niveau zitten. Ontwikkelaars Infinity Ward en Treyarch hebben voor deze versie van Ranked Play de handen ineengeslagen en in de onderstaande trailer leggen ze alles piekfijn uit.

De drie modi die terugkomen in Ranked Play zijn Hardpoint, Search & Destroy en Control. Teams van vier tegen vier zullen het tegen elkaar opnemen op verschillende maps en gebruiken dezelfde regels als professionele spelers. Er zijn in totaal acht divisies, waarbij iedere divisie weer drie tiers heeft. Hoe beter jij en je teamgenoten spelen, hoe hoger je in de ranking komt.

Hieronder kun je de genoemde trailer terugvinden, samen met een lijst van de maps die terug zullen komen in de verschillende modi.

Hardpoint

Al Bagra Fortress

Breenbergh Hotel

Embassy

Mercado Las Almas

Zarqwa Hydroelectric

Search & Destroy

Al Bagra Fortress

Breenbergh Hotel

El Asilo

Embassy

Mercado Las Almas

Control