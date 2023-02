Het is een nieuwe week en dat betekent ook dat er een nieuwe aflevering is in de soap omtrent Microsofts overname van Activision-Blizzard. De uitspraak van de Britse CMA benoemde al dat de deal mogelijk schadelijk kan zijn voor gamers in het Verenigd Koninkrijk, maar het volledige rapport van de waakhond heeft voor nog meer interessante uitspraken gezorgd.

Eén van die uitspraken is dat de Game Pass dienst wel degelijk de verkoop van games kannibaliseert. De techgigant heeft nu tegenover Eurogamer een reactie gegeven, waarin men nogmaals benadrukt dat Game Pass voor iedere partij – dus het platform, ontwikkelaars en gamers – levensvatbaar is. Microsoft stelt tevens dat het voor ontwikkelaars een nieuwe manier is om centen te verdienen voor hun harde werk.

Daarbij zegt Microsoft dat ze veel aandacht steken in het helpen van ontwikkelaars en het maximaliseren van de inkomsten die zij krijgen via Game Pass. Volgens het bedrijf uit Redmond is iedere titel uniek en moet het Game Pass-programma dat ook reflecteren in de compensatie.

“Xbox Game Pass offers gamers and game creators more choice and opportunity in how they discover, experience, and deliver games […] For gamers, that means providing another option for them to discover games and play with friends at a great value. For developers, that means creating another option for how they monetise their games.

We’re focused on helping game creators of all sizes maximise the total financial value they receive through Game Pass. Each game is unique, so we work closely with creators to build a custom program to reflect what they need, ensure they are compensated financially for their participation in the service, and allow room for creativity and innovation.

As a result, the number of developers interested in working with Game Pass continues to grow.”