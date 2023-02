Intussen zit de eerste maand van 2023 er alweer op en dat betekent dat verschillende analisten even de tijd nemen voor een momentje van reflectie. Zo ook Christopher Dring van GamesIndustry.biz. Hij heeft de Europese verkoopcijfers (met uitsluiting van het VK en Duitsland) van gameconsoles bekeken en ontdekte een spectaculaire stijging als het aankomt op PS5-verkopen.

Als je de verkoopcijfers van de PS5 in januari 2023 vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, valt namelijk op dat de aantallen dit jaar maar liefst 202% gestegen zijn. Dit is logisch te verklaren: vorig jaar was het namelijk nog heel moeilijk om een PS5 te bemachtigen, waar dat dit jaar anders ligt. Sony zelf heeft immers aangegeven dat het nu makkelijker zou moeten zijn om er eentje te bemachtigen. In hetzelfde verslag werd ook meegedeeld dat de Nintendo Switch verkopen met 11% gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar en de Xbox Series X|S is zo’n 32% gedaald.

De populariteit van de PS5 is dus exponentieel aan het stijgen en nu de console (eindelijk) makkelijker verkrijgbaar is, lijkt het erop dat de verkopen enkel maar zullen blijven stijgen. Sony is nu bovendien ook actief hun gebruikers aan het pushen om over te stappen van PS4 naar PS5.