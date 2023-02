Later vandaag gaat het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 officieel van start en dit betekent natuurlijk ook dat er een nieuwe Battle Pass verschijnt. Deze pas heeft nu een eigen trailer gekregen, die in een vogelvlucht laat zien waar het zoal uit bestaat.

Nieuwe skins, wapens en meer, het komt kort voorbij in de beelden hieronder. De Battle Pass komt vanzelfsprekend tegen betaling, maar de nieuwe wapens zitten op de gratis tiers, zodat niemand buiten de boot valt.