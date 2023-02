We hebben al een tijdje niks meer vernomen van XDefiant, maar de shooter is wel degelijk nog steeds in ontwikkeling bij Ubisoft. Dat lijkt gestaag te gaan, want het Franse bedrijf heeft een Cross-Play Test aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, en die zal vandaag van start gaan.

In deze test krijgen spelers toegang tot vier modi en in totaal dertien maps. Eén van die maps is Pueblito, die Far Cry-fans kennen van hetzelfde stadje in Far Cry 6. Je kunt je via de website van Ubisoft aanmelden, maar het is niet duidelijk of je dan nog op tijd toegang kunt krijgen tot de test, die tot en met 20 februari zal lopen.

“Excited to announce the details of our Cross-Play Insider Session. When the Cross-Play Insider Session is active eligible participants can play on PlayStation 5, Xbox Series X | S, and PC together! The focus of the test is on the Cross-Play and console experience. Please grab your controllers and let us know what you think in our Discord!”