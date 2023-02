Review | Blanc – Dieren hebben het instinct om ondanks hun beperkte denkvermogen te zorgen voor de kinderen die ze op de wereld zetten. Dit tot een bepaalde leeftijd, waarna de nazaten zelf de wereld gaan verkennen. Toch komt het meer dan eens voor dat een kind van ouder gescheiden wordt en dit loopt meestal niet goed af. In de game Blanc maken we kennis met een hertenkalf en wolvenjong die dit is overkomen door een forse sneeuwstorm. Aan jou om het duo weer bij hun ouders te brengen en wat volgt is een kort, maar vermakelijk avontuur.

Help elkaar

Blanc is een game voor de Nintendo Switch en pc die een spelconcept hanteert zoals we dat af en toe zien. Het is opgebouwd als coöperatieve titel die ook alleen te spelen is. Indien je alleen speelt, krijg je beide dieren onder controle. Wij speelden de game op de Nintendo Switch, waarbij je met het linkerpookje het ene dier bestuurt en met de rechterpook het andere dier. Dit simultaan, wat bij vlagen voor een motorische uitdaging kan zorgen. Dit concept hebben we eerder ook gezien in de game Brothers: A Tale of Two Sons en in Blanc werkt het voor de ervaring prima. Met name omdat je nooit echt met tijdsgebonden of kritische situaties te maken krijgt, waarbij optimale concentratie noodzakelijk is.

Blanc is namelijk een coöperatieve puzzelgame, waarin je op je gemak het avontuur beleeft. Qua gameplay is het in die zin ook vrij eenvoudig, want de opties die je ter beschikking hebt is dat je met beide dieren kunt springen. Verder kan de wolf bijvoorbeeld touwen doorknagen en het hert is weer in staat objecten te verschuiven. Dit gebeurt enkel op vooraf bepaalde punten, waarbij je soms even goed moet opletten in waar je precies moet zijn. Als je juist staat, geeft de game vanzelf een seintje en kun je verder. Veel meer is het niet, waardoor Blanc als het ware een soort geavanceerde walking simulator is met wat aanvullende elementen.

Hierin speelt samenwerken een rol, want soms kan je bepaalde locaties enkel bereiken door aanvullend op elkaar acties te verrichten. Denk aan het stilstaan als hert en bukken, zodat de wolf op je rug kan springen om een hoger gelegen plek te bereiken. Of gelijktijdig ergens aan trekken en duwen, zodat een doorgang geopend wordt. Dit werkt in coöp natuurlijk het beste, waarbij eventuele communicatie onderling wel van toegevoegde waarde kan zijn. Speel je liever alleen, dan is dat ook prima, gezien de game je daarin de vrijheid geeft.

Unieke visuele presentatie

Qua gameplay heeft Blanc op zich niet al teveel te bieden, want naast het springen her en der krijg je verder nog te maken met andere dieren die je een handje moet helpen. Dit wijkt echter weinig af van de reeds omschreven aanpak, behalve dat andere dieren jouw acties spiegelen, waardoor enige timing van belang is. Dat levert best geinige puzzels op, maar het is niet iets wat we nooit eerder hebben gezien. Waar de game zich wel mee doet onderscheiden is de visuele presentatie, want Blanc wordt geheel in zwart/wit weergegeven.

De ontwikkelaar heeft de hele game als het ware getekend en dat uitgewerkt tot een speelomgeving die vrij uniek oogt. Alles is wit opgetrokken, maar met zwarte belijning en grijsvlakken verder ingevuld voor een mooie weergave. Hierdoor heeft Blanc een eigen identiteit als het op de visuele presentatie aankomt, die in handheld modus in een resolutie van 720p gepresenteerd wordt. Speel je docked, dan mag je een 1080p resolutie verwachten. In beide gevallen kent de game een framerate van 30fps, die het gehele avontuur lang stabiel te noemen valt. Afgezien van de nette visuele presentatie, geniet je nog van een mooie soundtrack die rustgevend is en uitstekend bij de game past.

Geknoei met de camera

Blanc mag qua gameplay niet heel uniek zijn, het totale pakket is echter onderhoudend genoeg om je geboeid te houden van begin tot eind. Knap is ook dat de game je een verhaal vertelt zonder ook maar een enkele keer met woorden te werken. Het gaat enigszins op basis van het presenteren van emoties en dat komt tijdens het spelen goed over. Lang is de game overigens niet, want als je de puzzels in de omgeving snel doorhebt ben je met pakweg twee uur wel door de game heen. Met een adviesprijs van € 14,99 is de game voor de speelduur echter ietwat aan de dure kant. Bovendien zul je voor coöperatieve gameplay de game twee keer moeten aanschaffen. Het is dus niet zo als bij It Takes Two dat slechts één speler de game dient te kopen, wat voor de prijs in dit geval wel schappelijker was geweest. Bovendien heb je het na één keer ook wel gezien.

Hoewel we over Blanc op zichzelf qua gameplay positief zijn, is er wel een element dat wat roet in het eten gooit. Twee eigenlijk. De camera kan namelijk voor wat issues zorgen doordat die bij momenten achter bepaalde zaken blijft hangen, waardoor het overzicht wegvalt. Ook kan de camera zich soms dermate ver uitzoomen dat het bij momenten erg lastig is om de twee dieren de juiste richting op te navigeren. Daarbij komt nog dat je soms heel precies moet staan om een bepaalde actie uit te voeren en als je dat telkens mist, kan je onbedoeld vast komen te zitten. Het is niet dat je de draad volledig kwijtraakt, het is vooral wat onhandig. Zeker ook als je maar niet kan ontdekken wat je precies moet doen, omdat bepaalde punten door de wit-zwarte weergave net wat te onduidelijk zijn.

Gespeeld op: Nintendo Switch.

Ook beschikbaar op: pc.