Crystal Dynamics en Eidos Montréal hebben voor de komende vijf jaar grote plannen. Zij willen namelijk het aantal Triple-A games dat zij de afgelopen vijf jaar op de markt hebben gebracht de aankomende vijf jaar gaan overtreffen.

In de laatste vijf jaar zijn er in totaal (slechts) drie titels die onder het Triple-A segment vallen uitgegeven door Crystal Dynamics en Eidos Montréal. Voor de volgende vijf jaar staan er vijf gepland, volgens Embracer CEO Lars Wingefors.

Wingefors laat weten dat Triple-A titels volgens hen games zijn waar in de piekperiode tijdens het ontwikkelen meer dan honderd mensen aan hebben meegewerkt. Tevens moet er een significant bedrag zijn weggelegd voor marketing en er moet van de desbetreffende titel van tevoren verwacht worden dat er meer dan twee miljoen exemplaren verkocht zullen worden.

Als het om een game gaat waarvan de ontwikkelkosten door een ander bedrijf worden betaald, maar Embracer daar economisch ook beter van wordt, dan valt dit ook onder de vijf titels in vijf jaar.

De grote vraag is nu natuurlijk welke grote games er in de komende vijf jaar van de twee ontwikkelaars zullen verschijnen. Het is bekend dat Crystal Dynamics bezig is met een nieuwe Tomb Raider, alleen die wordt uitgegeven door Amazon. Het is dus niet zeker in hoeverre Embracer daar beter van wordt, aangezien er geruchten rond gaan dat Amazon de gehele franchise heeft opgekocht of geleased.

Crystal Dynamics werkt verder samen met The Initiative aan Perfect Dark. Ook hier geldt dat de ontwikkelkosten bij iemand anders liggen, namelijk Microsoft. Eidos Montréal is waarschijnlijk bezig met een geheel nieuwe IP. Zij hebben wel al aangegeven graag terug te willen keren naar de wereld van Deus Ex, alleen zal een nieuw deel waarschijnlijk niet in de komende vijf jaar uitkomen.