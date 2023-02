Na vele jaren van ontwikkeling, stilte en uitstel, verschijnt binnenkort dan eindelijk Atomic Heart. Deze game komt op 21 februari op verschillende platformen uit en spelers kunnen zich dan wagen aan een unieke variant van de Sovjet-Unie. Ontwikkelaar Mundfish heeft nu ook bekendgemaakt met hoeveel opslagruimte je rekening moet houden om dit avontuur te kunnen spelen.

De PS5-versie vraagt zo’n 41GB en de PS4-versie heeft bijna 48GB nodig, ietsje meer dus. Spelers via Steam op pc moeten rekening houden met minimaal 90GB schijfruimte en op de Xbox is de geschatte grootte zo’n 79GB. De game vereist dus het minste ruimte op het platform van Sony en mocht je de game daarop gaan spelen, dan is het mogelijk de game vanaf 19 februari te pre-loaden.