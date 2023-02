Na Metro Exodus is ontwikkelaar 4A Games behoorlijk transparant geweest over de toekomst; natuurlijk komt er nog een nieuw deel, want Exodus smaakte zeker naar meer. Alleen is 4A Games wel wat terughoudend geweest met het delen van informatie met betrekking tot de voortgang van de game. De doorgaans goed ingelichte Tom Henderson meldt nu dat de volgende Metro-game al van begin tot eind speelbaar zou zijn.

Speelbaar voor de ontwikkelaars wordt daar natuurlijk mee bedoeld. Het grote publiek heeft tenslotte nog niks van de titel gezien. Maar de mogelijkheid dat de game volledig speelbaar is doet ons hopen op een spoedige aankondiging. Henderson schat in dat de game al in het komende fiscale jaar zou kunnen verschijnen, wat loopt van 1 april tot en met 31 maart 2024.

Het blijft natuurlijk een gerucht, maar doorgaans is de journalist van Insider Gaming één van de meer betrouwbare bronnen. Wordt binnenkort hopelijk vervolgd.