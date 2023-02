Loopt je PlayStation Plus abonnement vandaag of morgen af, maar wil je toch graag online gamen met je vrienden de komende twee dagen? Dan hebben we goed nieuws. Dit weekend heb je namelijk geen PlayStation Plus nodig om online games te kunnen spelen. Op 18 en 19 februari – zaterdag en zondag – wordt de PS Plus vereiste voor online play tijdelijk gedeactiveerd, zodat iedereen kan genieten van zijn of haar multiplayer games.

Verder zijn er ook een aantal PlayStation Tournaments op 18 februari met diverse games waar je aan deel kunt nemen. Dit in het kader van het grotere Festival of Play evenement, waaronder ook de dubbele korting op diverse games voor PS Plus leden valt. Verder is er nog een nieuwe PlayStation Stars campagne gestart en meer. Voor alle details over het Festival of Play event kan je op het PlayStation Blog terecht.