Het tweede seizoen van Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 is afgelopen woensdag van start gegaan en dat brengt veel nieuws met zich mee. Natuurlijk nieuwe content, maar ook veel bug fixes, aanpassingen en verbeteringen om de games nog aantrekkelijker te maken. Ondanks dat het tweede seizoen pas net van start is gegaan, heeft Activision nu alvast wat features voor het komende seizoen bevestigd.

Allereerst keert de bekende Gunfight modus terug naar de multiplayer. Deze modus zal ieder aankomend seizoen voorzien worden van nieuwe maps. Verder maakt Plunder een comeback in Warzone en ook krijgt de Battle Royale game een Ranked modus. Alvast wat nieuwe content in het vooruitzicht dus waar we ongetwijfeld meer over horen naarmate de release dichterbij komt.

In de tussentijd zal het tweede seizoen nog worden voorzien van een mid-season update onder de noemer ‘Season 2 Reloaded’.