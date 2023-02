Telltale heeft in het verleden al veel IP’s van een episodische videogame voorzien. De populaire tv-reeks The Expanse is de volgende gegadigde. De onderstaande trailer laat alvast zien wat we van de game kunnen verwachten. Spoiler alert: het wordt weer een verhaalgedreven titel, waarin onze keuzes van levensbelang zijn.

The Expanse: A Telltale Series heeft nog geen officiële releasedatum, maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat de titel in de zomer zijn weg naar de pc en consoles zou moeten vinden. Wordt vervolgd.