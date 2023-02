We gaan met flinke stappen richting het einde van het eerste seizoen van The Last of Us. Sinds deze week is aflevering zes beschikbaar op HBO Max en natuurlijk heeft de streamingsdienst al een voorproefje gegeven op wat we volgende week mogen verwachten van de gelauwerde serie.

De zevende aflevering zal namelijk draaien om het verhaal in Left Behind. In deze uitbreiding wordt – in een flashback – de vriendschap tussen Ellie en Riley verkend, terwijl Ellie ook in het heden een enorm moeilijk probleem moet oplossen. Het is niet bekend of de serie helemaal gelijk zal lopen met de uitbreiding, daar zullen we dus nog een weekje op moeten wachten.