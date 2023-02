Capcom is een paar jaar geleden bezig geweest met Dead Rising 5, maar besloot uiteindelijk om het project te cancelen. We kunnen nu wel bekijken hoe de game er ongeveer uit zou komen te zien, want er zijn gameplay beelden opgedoken.

Dead Rising 5 zou de naam ‘Dead Rising: Dia de los Muertos krijgen. De hoofdrol zou worden vertolkt door Chuck Greene en de ‘bad guy’ was El Guapo, een drugsbaron met een metalen arm die hij onder stroom kon zetten.

Er zijn een aantal video’s online gezet door Nick Sinkewicz, de lead designer van de game. Deze laten onder andere de verschillende levels van Dead Rising 5 zien en hoe het loot systeem in elkaar zit. Alle video’s check je hieronder.