Hogwarts Legacy is onlangs gelanceerd en de tovenaarsgame is nu al één van de grootste successen van het jaar. De game is lang in ontwikkeling geweest en zit daarom ook behoorlijk vol met content in de grote, open wereld. Hoog tijd dat de techneuten van Digital Foundry de game ook onder de loep nemen, die over drie current-gen platforms in totaal 21(!) verschillende grafische modi hebben moeten testen.

Eén van de conclusies is dat de PlayStation 5 consistenter een framerate van 60fps weet vast te houden. De Xbox Series X vertoont bovendien net wat meer stotteringen, met name als er voor de Fidelity RT-modus is gekozen. Er zijn tevens high-framerate configuraties mogelijk, maar die weet op beide consoles eigenlijk nooit een 120fps te behalen, hoewel een tv of monitor met VRR daar natuurlijk nog soelaas in kan bieden.