We hebben al een hele tijd niks meer vernomen van de shooter Quantum Error, in eerste instantie onthuld als een horror first-person shooter. Ontwikkelaar TeamKill Media heeft ons nu voorzien van een nieuwe, huiveringwekkende trailer, die tevens onthult dat het ook mogelijk is om de game als third-person shooter te spelen.

Volgens de studio kunnen spelers naar smaak wisselen tussen de twee camera modi, met een paar uitzonderingen waar first-person view een vereiste is. Helaas heeft TeamKill Media nog niet laten weten wanneer we Quantum Error mogen verwachten. De game is op dit moment nog in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.