Dat DON’T NOD het ontzettend druk heeft met games te ontwikkelen en uitgeven is al bekend. We weten alleen nog niet van alle games af waar ze zo ijverig mee in de weer zijn. De ontwikkelaar heeft over één onaangekondigde titel nu echter iets meer informatie gegeven.

DON’T NOD meldde afgelopen december dat zij bezig zijn met Banishers: Ghosts of New Eden. Dit is een actie-RPG die uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Dit is niet de enige game in dit genre waar de ontwikkelaar aan werkt. Aangezien ze aan meer games in het genre werken, wordt er $40 miljoen extra in deze titels gepompt.

Het team is dus met nog een grote actie-RPG bezig, die voorlopig onder de codenaam ‘Project 12’ door het leven gaat. Volgens DON’T NOD zit deze game vol met verschillende game mechanieken en te volgen verhalen.

De ontwikkelaar laat tevens weten dat de lat qua productiewaarde hoger zal worden gelegd met deze game. Voorlopig hoeven we Project 12 echter niet te verwachten. De game staat namelijk gepland voor 2025.