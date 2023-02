Atomic Heart is na jaren van ontwikkeling en meermaals uitstel vandaag eindelijk echt verschenen en zoals je al hebt kunnen lezen, zijn de meningen wat verdeeld. Toch ziet het er naar uit dat Atomic Heart de moeite waard is en in onze review vertellen we je er op korte termijn meer over.

Om de release vandaag wat kracht bij te zetten, heeft Focus Entertainment de game voorzien van een launch trailer en die kan je natuurlijk hieronder bekijken. Met heel veel actievolle beelden krijg je genoeg van de gameplay te zien, waarmee er een degelijke indruk van de titel gegeven wordt. Check het hieronder.