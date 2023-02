We zijn inmiddels ruimschoots voorbij de helft van de maand en dat betekent dat we nog een Game Pass update tegoed hebben. Via Xbox Wire heeft Microsoft bekendgemaakt wat er tussen nu en volgende week vrijdag op het programma staat.

Zo kunnen Xbox Game Pass abonnees sinds vandaag met Atomic Heart aan de slag. Volgende week vrijdag komt daar Wo Long: Fallen Dynasty nog bij, twee gloednieuwe games dus via de service.

Tussendoor verschijnen er nog wat andere titels in de dienst en we hebben het volledige overzicht hieronder op een rijtje gezet:

Vanaf vandaag

Atomic Heart (Cloud, console & pc)

Vanaf 28 februari

Merge & Blade (Cloud, console & pc)

Soul Hackers 2 (Cloud, console & pc)

Vanaf 2 maart

F1 22 (Console & pc)

Vanaf 3 maart

Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, console & pc)

Tegelijkertijd heeft Microsoft ook laten weten dat er weer wat games op de lijst staan om Game Pass te verlaten en dat zijn de onderstaande titels. Mocht je deze games nog willen spelen, dan raden we je aan dit zo snel mogelijk te doen.

Alien: Isolation (Console & pc)

Crown Trick (Cloud, console & pc)

Dragon Ball FighterZ (Cloud, console & pc)

Far: Changing Tides (Cloud, console & pc)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console & pc)

Madden NFL 21 (Console & pc – EA Play)

Octopath Traveler (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je hier terecht.