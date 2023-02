Tekken 8 werd enkele maanden geleden officieel aangekondigd en zou in het fiscale jaar 2023 moeten verschijnen (wat dus ook aan het begin van 2024 kan worden). We hebben inmiddels al wat beelden van deze aankomende fighter gezien en er is nu een nieuwe trailer vrijgegeven die de spotlights zet op één van de veteranen van de franchise: Kazuya Mishima.

We zien de duivelse Kazuya in actie in enkele nieuwe concrete gameplay beelden waar hij zijn iconische vechtstijl etaleert. Kazuya zal een spilfiguur worden in het verhaal van Tekken 8: dit zal namelijk draaien rond de confrontatie tussen hem en Jin Kazama.

Bekijk de nieuwe actievolle trailer hieronder.