PlayStation-gamers met een PlayStation Plus Premium-abonnement krijgen geregeld klassiekers van onder andere de eerste PlayStation aangeboden om te spelen. Zo zijn er deze week weer drie nieuwe games toegevoegd, maar als je geen Premium abonnement hebt val je niet buiten de boot. De nieuwe klassiekers kun je namelijk ook los aanschaffen.

De games waar het om gaat zijn: The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 en Harvest Moon: Back to Nature. Voor de eerste twee titels betaal je € 9,99 en de laatste € 5,99. Voor alle games geldt dat ze zowel op de PlayStation 4 als PlayStation 5 te spelen zijn.