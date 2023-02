Creed: Rise to Glory kwam in 2018 uit voor PlayStation VR en binnenkort zal die game ook naar PlayStation VR2 komen. Deze versie zal onder de naam Creed: Rise to Glory – Championship Edition worden uitgegeven.

Het spel zal onder andere gebruikmaken van de haptische feedback van zowel de controllers als de headset, waardoor je elke klap zal voelen. Wat er nog meer verbeterd is, is het volgende:

Enjoy enhanced fidelity with 4K / HDR support.

Foveated rendering ensures the action looks best wherever you’re looking.

See more of each match with a 110-degree field of view.

Engage in more accurate combat with advanced controller tracking.

Feel every punch with impact haptics in your PlayStation VR2 Sense controllers and PlayStation VR2 headset.

Hear Rocky Balboa yelling from the corner thanks to 3D audio powered by PlayStation 5‘s Tempest Audio tech.

Get into each game more quickly than ever with lightning-fast load times.

Take the fight online with cross-platform player-versus-player and optimized matchmaking.

Creed: Rise to Glory zal op 4 april uitkomen en zal dan zowel als standaard editie als deluxe editie beschikbaar worden gesteld. De eerstgenoemde editie kost € 39,99 en de andere € 49,99. Ben je lid van PlayStation Plus, dan kan je de game reserveren met 10% korting én je krijgt een speciaal Adonis Creed kostuum.

Ben je in het bezit van de originele Creed: Rise to Glory, dan kan je een upgrade kopen. Voor de standaardversie geldt een bedrag van € 19,99 en voor de deluxe editie € 29,99. Er is ook nog een nieuwe trailer vrijgegeven en die check je hieronder.