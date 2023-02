Na eerder nieuws dat Sony, Microsoft en Nintendo niet naar de E3-beurs zouden komen dit jaar, gaf de CEO van Ubisoft, Yves Guillemot, aan dat het bedrijf wél aanwezig zou zijn op het evenement. Hij was hierin echter wat vaag, want zijn woorden waren de volgende:

Sommigen dachten al snel dat dit impliceerde dat de E3 dit jaar misschien niet door zou gaan, maar dit blijkt niet waar te zijn. Lance Fensterman van Reedpop (de organisator) liet weten aan GamesIndustry.biz dat de E3 gewoon doorgaat:

‘E3 is full speed ahead and we are pleased with the progress and engagement from the community. As we have confirmed exhibitors we are eager to share more as details get cemented and participants ready their own detailed plans. In other parts of the ReedPop gaming portfolio we rarely release participants until close to the event but now will adjust our style to the E3 way as we can.’