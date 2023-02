Microsoft is al geruime tijd bezig met de overname van Activision Blizzard, maar dit gaat minder soepel dan vooraf wellicht verwacht werd. Verschillende mededingingsautoriteiten stellen vragen bij de overname en Sony PlayStation ligt dwars om verschillende redenen.

Omwille van de aanhoudende discussie hebben Sony, Microsoft en vertegenwoordigers van de Europese Commissie gisteren met elkaar gesproken op een gesloten hoorzitting. Dit met als doel vanuit Microsoft om de partijen met bezwaren te overtuigen. Sony was hier natuurlijk bij aanwezig om juist hun kant van het verhaal te doen.

Het uiteindelijke resultaat is dat er nog geen deal is, omdat Sony zich blijft verzetten. Volgens Brad Smith van Microsoft kan Sony op twee manieren naar de zaak kijken: of ze blijven zich met hand en tand verzetten of ze gaan juist met Microsoft zitten om er een deal uit te halen waar beide partijen wat aan hebben.

Dit is tot op heden nog niet gelukt, zo blijkt uit de persconferentie die na de hoorzitting bij de Europese Commissie gehouden werd. Microsoft heeft hier aangegeven dat de overname van Activision Blizzard een goede stap voor de industrie zou zijn, maar ook voor Microsoft in het kader van gezonde concurrentie.

Volgens de informatie die Microsoft presenteerde domineert Sony op elke grote markt. Wereldwijd gezien is de verhouding tussen de twee partijen 70% tegenover 30%, respectievelijk voor Sony en Microsoft. Als je een beetje tussen de regels doorleest zegt Microsoft dat Sony hun dominantie wil beschermen door dwars te liggen.

Microsoft blijft openstaan voor een samenwerking met Sony aangaande Call of Duty, waarbij ze aangeven dat ze de franchise gewoon beschikbaar zullen houden op de PlayStation. Sony zou dus niks te vrezen hebben en als ‘bewijs’ ging Microsoft eerder deze week al een deal met Nintendo aan.

Op 23 maart wordt de uitspraak omtrent de overname verwacht.

In ander nieuws hebben Microsoft en Nvidia ook een deal getekend, waarbij Microsoft Xbox games naar de GeForce Now streamingdienst zal brengen. Het gaat hier om een tienjarige deal, waarbij de catalogus van cloud streaming titels van Microsoft via het platform van Nvidia beschikbaar wordt gesteld. Na het tekenen van de deal is het gelijk actief geworden, waarmee de games nu direct beschikbaar zijn.

“Xbox remains committed to giving people more choice and finding ways to expand how people play. This partnership will help grow NVIDIA’s catalog of titles to include games like Call of Duty, while giving developers more ways to offer streaming games. We are excited to offer gamers more ways to play the games they love.”