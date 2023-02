Diablo IV zal eind maart een open beta hebben en de game moet naar het schijnt begin juni lanceren, hoewel er eerder nog geruchten rondgingen dat deze datum onwaarschijnlijk is en er toch nog uitstel zou volgen. Een officieel bericht is nog niet langsgekomen en Blizzard Entertainment is ondertussen verder gegaan met het sleutelen aan de game.

Daarom heeft de studio weer iets nieuws om te laten zien. In de onderstaande video gaat de studio uitgebreid in op de vijf werelden die in Sanctuary verstopt zitten, zoals de woestijn Kehjistan en de moerassen van Hawezar. Ieder gebied heeft natuurlijk zo z’n eigen vijanden en volgens Blizzard zal er in elk uithoekje wel iets te vinden zijn, zij het evenementen, quests of de oh zo gewilde loot.

Diablo IV lanceert dit jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.