PlayStation bestaat inmiddels al 29 jaar en de consoles van Sony zijn door de jaren heen ontzettend populair geworden en gebleven. Bij de evolutie van consoles denken we al gauw aan de steeds verbeterde graphics, maar ook het geluid is minstens zo belangrijk. Dit is ook een manier om je als merk neer te zetten en dat deed Sony succesvol met het iconische geluidje dat je vaak in trailers ziet wanneer het PS logo in beeld verschijnt.

Ondanks dat het dus maar om één muzikale noot gaat, is het een geluid dat PlayStation-gamers direct herkennen. Het geluidje hebben we te danken aan Tohru Okada die overleden is, zo meldt de Japanse band Moonriders waar hij onderdeel van was. De man is 73 jaar geworden en heeft met één muzieknootje een ware erfenis achtergelaten voor de gaming community. Hieronder kan je de tweet vinden evenals een video die de evolutie van het geluidje laat zien en horen.