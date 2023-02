Om de tiende verjaardag van Old School RuneScape te vieren heeft Jagex een speciaal verjaardagsevenement voor de game aangekondigd. Het evenement is reeds begonnen en duurt tot 15 maart, waarbij spelers kunnen profiteren van wat leuke extra’s die vrij te spelen zijn.

Spelers zullen het tegen elkaar op kunnen nemen in het zogeheten ‘Cake Off’ evenement, dat begint met een rondleiding door Gielinor. Tijdens de tocht zullen spelers verschillende bekende personages ontmoeten en iconische locaties bezoeken.

Door hier aan deel te nemen, zijn er goodies te verkrijgen. Hieronder vallen een hoed van een taart (compleet met aangekoekt glazuur), het ‘Dragon Candle’-wapen, een stijlvolle zilveren feestmuts, verjaardagsballonnen, twee halve kannen wijn, knuffeldieren in de vorm van Jad, een zwerfhond en een kabouterkind.

Buiten dat is er ook een reeks nieuwe cosmetische items toegevoegd aan de game, zoals een cape, trui met OSRS-logo, rugzak in de vorm van een kabouterkind en pantoffels in de vorm van Bob de kat en Jad. Al deze items kennen vooral een nostalgische ondertoon en het evenement is voor zowel gratis spelers als members beschikbaar.