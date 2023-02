Atomic Heart is nu een paar dagen uit en over het algemeen scoort de eerste game van ontwikkelaar Mundfish meer dan voldoende. Wij waren ook tevreden over de game in onze review, maar uiteraard zijn er wel wat gebreken of punten die voor verbetering vatbaar zijn. Fans hebben ook opgemerkt dat er geen FOV-slider aanwezig is in de game en lieten dat via Twitter weten.

De ontwikkelaar heeft het gezien en reageert met het bericht er bovenop te zitten, want hier wordt aan gewerkt. Wanneer deze optie precies komt, is nog niet duidelijk. Wel wordt aangegeven dat het met één van de eerstvolgende updates zal meekomen. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de grootte van de ondertiteling, wat meer een toegankelijkheidsoptie is.

Bij nieuws over wanneer de updates uitgerold worden laten we het weten.