Battlefield 2042 was bij launch geen geweldig succes en veel fans van de franchise waren verre van tevreden over de game. DICE en EA hebben de game gelukkig niet compleet achtergelaten en van veel updates voorzien, alsook nieuwe content. We zijn inmiddels bijna bij het vierde seizoen aangekomen en daar kregen we eerder deze maand al gameplay van te zien.

Er is nu een nieuwe video verschenen, waarin twee mensen van DICE je meenemen langs alle nieuwe content van het vierde seizoen. Eén van de grootste aanpassingen in het komende seizoen is de verdere terugkeer van het klassieke Class-systeem, zoals we dat gewend zijn van Battlefield. De Specialists zijn ingedeeld in de meest overeenkomende Classes. Je kunt nu weer kiezen uit Assault, Support, Recon en Engineer. Er komt een nieuwe map genaamd Flashpoint bij, nieuwe wapens, een gadget, voertuig en meer, dat in de video besproken wordt.

Tot slot zal er ook een Battle Pass beschikbaar zijn, die hieronder in de tweede video wordt toegelicht.