Street Fighter 6 zal op 2 juni verschijnen en tijdens State of Play heeft Capcom twee bekende personages in actie laten zien: Zangief en Cammy. Daarnaast hebben ze het moment ook aangegrepen om Lily te laten zien, wat een gloednieuw personage binnen het Street Fighter universum is.

Met ruim drie minuten is de onderstaande trailer vrij lang, waardoor je genoeg actie te zien krijgt. Check het hieronder en noteer de genoemde datum in de agenda, de game komt dan uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.