Er gaan al lange tijd geruchten dat Activision een break neemt met de Call of Duty franchise, waardoor er dit jaar geen volwaardig nieuw deel zal verschijnen. Dit wordt echter tegengesproken door de uitgever, die laatst aangaf dat er een premium release gepland staat voor het einde van het jaar.

De geruchten blijken echter niet helemaal uit de lucht te zijn gegrepen, want journalist Jason Schreier heeft in een artikel op Bloomberg meer licht op de situatie laten schijnen. Het was namelijk inderdaad het plan om dit jaar over te slaan met een nieuw deel en voort te borduren op het succes van Modern Warfare 2.

Zo zou die game een grote uitbreiding krijgen, maar volgens het artikel van Schreier is die uitbreiding gaandeweg de ontwikkeling meer een op zichzelf staande game geworden. De game is in ontwikkeling bij Sledgehammer Games en de titel zou in november moeten uitkomen. Deze game is een direct vervolg op Modern Warfare 2, maar het zal niet Modern Warfare 3 genoemd worden.

De game bevat een singleplayer die het verhaal van de campagne uit Modern Warfare 2 voortzet. Ook is de game voorzien van een multiplayer en hoewel Infinity Ward niet de ontwikkelaar is, overzien zij wel het project. Gezien de game Modern Warfare 2 voort zal zetten, zal het mogelijk zijn om de maps en modi uit die game mee te nemen, waardoor het bij elkaar een erg grote titel wordt.

Verder schrijft Schreier dat Activision overwogen heeft om de jaarlijkse release van Call of Duty aan te passen naar een release eens in de twee jaar, wisselend tussen Modern Warfare en Black Ops. Dit wellicht met de intentie om de titels een langere levensduur te geven door tussendoor met uitbreidingen te komen. Dit idee lijkt echter van de baan te zijn.