Konami zet volop in op de Silent Hill franchise, want naast een remake van Silent Hill 2 zijn er ook verschillende nieuwe titels in de maak. De uitgever heeft echter meer grote franchises in bezit, maar daaromtrent is het al geruime tijd stil, afgezien van geruchten.

Afgaande op de nieuwe VGC podcast is de uitgever echter bezig met een grootse comeback. Niet alleen middels Silent Hill, maar ook met de andere franchises die ze hebben. In de podcast zegt journalist Andy Robinson dat de E3 dit jaar een belangrijke is voor de Japanse uitgever.

Konami zou hier namelijk een nieuwe Castlevania-game gaan aankondigen en ook zal hier bekendgemaakt worden dat Metal Gear Solid 3: Snake Eater terugkeert in de vorm van een remake. Deze remake is een testcase om te zien hoeveel interesse er nog in de franchise is.

Bij een groot succes is het ongetwijfeld het plan om de Metal Gear franchise nieuw leven in te blazen met nieuwe games en meer. Overigens bestaat er een kans dat de Metal Gear Solid 3 remake nog voor de E3 aangekondigd wordt, mogelijk tijdens een Sony evenement.

Buiten dat zou Konami een Metal Gear Solid Remastered Collection overwegen, eveneens naargelang het succes van de remake. Of het klopt is echter afwachten, aangezien er geen officiële berichten vanuit Konami zijn hieromtrent.