Toen Sony vorige maand de DualSense Edge lanceerde, was de controller enkel verkrijgbaar via PlayStation Direct. Gezien die webshop beperkt is in betaalmethoden en lang niet altijd goed functioneert, was dat ietwat onhandig.

Nu enkele weken later hebben we echter goed nieuws, want retailers beginnen deze controller nu ook aan te bieden. Uit een rondgang langs verschillende online warenhuizen blijkt dat de controller daar nu op voorraad is en te bestellen valt.

Je bent dus niet langer genoodzaakt de controller via PlayStation Direct aan te schaffen.