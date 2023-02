Het is intussen al best lang geleden dat we nog eens iets hebben gezien of gehoord van het muzikale liefdesverhaal Goodbye Volcano High. De game werd in de zomer van 2020 aangekondigd en liet zich tijdens de meest recente State of Play opnieuw zien. Ontwikkelaar KO_OP zette voor de gelegenheid ook een blogpost online.

De nieuwe trailer vertelt ons meer over het verhaal, maar ook specifieke gameplay wordt getoond en we krijgen wat songs uit de game te horen. Het wordt namelijk een verhaalgedreven avontuur waarin keuzes belangrijk worden én tegelijk is het ook een soort van ritmegame. Aan het einde van de trailer krijgen we de releasedatum te zien: 15 juni 2023.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder.