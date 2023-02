De GTA Online update voor deze week richt zijn focus op het nachtleven van Los Santos. Eigenaren van een nachtclub zullen hierdoor twee keer zoveel kunnen verdienen aan hun eigendommen en natuurlijk de bijbehorende activiteiten.

Rockstar Games stuurde ons een overzicht met alle details omtrent wat nu van toepassing is op GTA Online, dus neem het overzicht zeker even door om te zien waar jij van kunt profiteren of wat lucratief kan zijn.

Dubbele populariteit en dagelijkse inkomsten voor nachtclubs

Dubbele GTA$, RP en goederen voor Nightclub Goods Source-missies

50% productieboost voor Nightclub Warehouse Goods

Zeldzame nieuwe beloningen, beschikbaar tot en met 1 maart: Verkoop iets aan een straatdealer en ontvang het Camo Roses Slab Denim-jack Verkoop op drie verschillende dagen drugs op straat en ontvang de Budonk-adonk!-tatoeage Verkoop op zeven verschillende dagen drugs op straat en ontvang het Painted Tiger-masker Roof spullen uit een dagelijkse opslagplaats en ontvang de Camo Roses Slab-pet Ontsnap in totaal vijf dagen uit dagelijkse opslagplaatsen en ontvang het Purple X-Ray Emissive-masker Verzamel op 10 verschillende dagen spullen uit een dagelijkse opslagplaats en ontvang het Red SC Dragon-overhemd met omgekeerde kraag Krijg één keer G’s voorraad te pakken en ontvang de Camo Roses Slab-canvasschoenen Krijg tien keer G’s voorraad te pakken en ontvang de geborduurde Red SC Dragon-broek



Voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Premium testrit: Bravado Banshee

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen East Vinewood en Vespucci Beach

Gun Van-arsenaal van deze week: Widowmaker, Up-n-Atomizer (30% korting), zwaar snipergeweer (60% korting voor GTA+-leden), railgun, wapenstok, honkbalknuppel, mes, molotovcocktails, kleefbommen en sensormijnen

Dubbele GTA$ en RP in Offense Defense

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Albany Hermes (musclecar), Emperor ETR1 (supercar, 25% korting), Declasse Tahoma Coupe (musclecar, 25% korting), Vapid FMJ (supercar, 25% korting) en Declasse Yosemite (musclecar, 25% korting)

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Enus Paragon R (sportwagen) en Progen Emerus (supercar, 25% korting)

Te winnen in de LS Car Meet: Verdien een BF Weevil door twee dagen op rij bij de beste drie te eindigen in Street Races

LS Car Meet-testritten: Dinka Blista Kanjo (compacte auto), Lampadati Komoda (sportwagen, 25% korting) en Vapid Chino (musclecar)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Karin Previon

Voor GTA+ abonnees zijn er een paar extra voordelen op dit moment, zie hieronder:

De nieuwe 50-vehicle Eclipse Blvd Garage, met stijlkeuze

Een Emperor Vectre (Sports) met Mambas 24 en Sword Boy-liveries

Lucha Libre tinten voor de Knife en Baseball Bat, beschikbaar bij de Gun Van

50% korting op Supplies voor je Acid Lab

Gezien het nachtleven momenteel centraal staat in GTA Online, profiteer je in dat opzicht van een aantal kortingen. Een Nightclub kun je aanschaffen met 35% korting en datzelfde geldt voor de bijbehorende upgrades en modificaties. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in de aanbieding, dit zijn de volgende:

Emperor ETR1 (Super) – 25% korting

Vapid FMJ (Super) – 25% korting

Progen Emerus (Super) – 25% korting

Lampadati Komoda (Sports) – 25% korting

Declasse Tahoma Coupe (Muscle) – 25% korting

BF Surfer Custom (Van) – 25% korting

Declasse Yosemite (Truck) – 25% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club account verbinden met Prime Gaming, ontvangen een bedrag van GTA$125.000 voor het spelen op elk moment deze week.