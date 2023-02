Gamers die liefhebber zijn van titels met superhelden in de hoofdrol, hebben wellicht een wrange nasmaak overgehouden aan Gotham Knights. Dit spel draaide namelijk op 30 frames per seconde, terwijl de meeste games voor de huidige generatie de 60fps aantikken. In het geval van Suicide Squad: Kill the Justice League hoef je je geen zorgen te maken wat de framerate betreft.

Op de FAQ-pagina van Suicide Squad: Kill the Justice League worden er een aantal vragen beantwoord. Daar komt ook de vraag naar voren wat de framerate van het spel zal zijn. Rocksteady Studios meldt dat zij als doel hebben om de consoleversies te laten draaien op 60fps. Wat framerate op pc zal zijn wordt later bekendgemaakt, maar dat hangt natuurlijk samen met de hardware die je hebt.

The PlayStation 5 and Xbox Series X|S console versions of Suicide Squad: Kill the Justice League will target 60 FPS (frames per second). PC specifications will be available closer to launch as the game is still in development.