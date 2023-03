Het is intussen al enkele maanden geleden dat we nog eens iets hebben gehoord van Exoprimal, de futuristische dino-shooter van Capcom. Het lijkt er echter op dat we binnenkort meer over deze game te weten zullen komen, want er is een open beta van Exoprimal op de PlayStation gelekt.

De beta werd ontdekt door PSN releases op Twitter:

‘Exoprimal Open Beta Test with id CUSA36597 released to the PS4 japanese PSN! ‘

Dit zou de eerste keer zijn dat we met Exoprimal aan de slag kunnen gaan op de PlayStation, want voordien kon Exoprimal enkel getest worden op pc. Er wordt voorlopig enkel PS4 vermeld, maar de kans is groot dat er ook een PS5-versie zal volgen. Momenteel is er ook enkel sprake van het Japanse PlayStation Network, dus het is even kijken of wij in het Westen ook zullen mogen meespelen.

We wachten meer officieel nieuws af…