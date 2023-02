Microsoft heeft al verschillende van hun first-party games van 2023 laten schitteren in een eerdere showcase, maar Starfield is momenteel nog niet aan bod gekomen. Dat komt omdat de sci-fi RPG van Bethesda binnenkort een eigen showcase zal krijgen waarbij de game diepgaand getoond zal worden. Momenteel weten we nog niet wanneer die showcase zal plaatsvinden, maar kennelijk zouden we niet lang meer moeten wachten.

Andy Robinson van VGC postte op Twitter dat hij gehoord heeft dat we heel binnenkort een aankondiging mogen verwachten.

‘I hear the announcement for the Starfield showcase is imminent As in, soon’

Tijdens de showcase zal ook de eigenlijke releasedatum van Starfield worden aangekondigd, al suggereren geruchten dat dat wel eens in juni zou kunnen zijn. We houden jullie op de hoogte van alle aankondigingen.