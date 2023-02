Sinds Sony ermee begonnen is om hun exclusieve titels ook op de pc uit te brengen, weerklinkt hier en daar de roep om een port van Bloodborne. FromSoftwares liefdesbrief aan H.P. Lovecraft was op de PlayStation 4 een absoluut schot in de roos, maar bleef voor fans van de Dark Souls-games op andere platformen vooralsnog pijnlijk onspeelbaar.

Daar zit voorlopig geen verandering aan te komen. Volgens Twitch-gebruiker BaityBait stond een pc-port van Bloodborne nochtans ooit op de planning. Ontwikkelaar Virtuos zou hier oorspronkelijk voor zorgen, maar leverde zo’n zwak werk af met de Horizon: Zero Dawn port dat Guerrilla Games zich er alsnog mee moest bemoeien.

Bijgevolg zou Sony het zekere voor het onzekere genomen hebben door de Bloodborne port in de dichtstbijzijnde vuilnisbak te gooien. Dit is een gerucht, dus neem het met een flinke portie zout, maar het zou zo maar even waar kunnen zijn. Hopelijk waagt Sony het er binnenkort opnieuw op met een andere, beter geplaatste studio.