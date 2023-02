Fans van series als The X-Files en films als Signs noteren 9 juni best met stip in hun agenda. Dan verschijnt namelijk Grehill Incident, een survival horror game waarin je een onvervalste buitenaardse invasie moet zien te overleven. Compleet met ‘little green men’ zoals je die uit dergelijke media gewend bent.

Het spel, dat je een te ontwarren samenzwering voorschotelt waar zelfs Fox Mulder jaloers op zou zijn, valt zowel de pc als de PlayStation en Xbox consoles binnen. U bent gewaarschuwd!