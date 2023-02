Na een lange tijd van geruchten is de kogel nu eindelijk door de kerk: er wordt gewerkt aan een uitbreiding voor Elden Ring. FromSoftware heeft via Twitter aangekondigd dat Shadow of the Erdtree in ontwikkeling is voor de game.

Wanneer de uitbreiding moet uitkomen en wat we ervan mogen verwachten is nog in nevelen gehuld, aangezien er verder geen details worden gegeven. De aankondiging ging wel gepaard met een stukje artwork en het bijschrift dat we een nieuw pad zullen bewandelen in The Lands Between.