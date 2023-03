Final Fantasy XVI ligt binnen enkele maanden in de rekken, maar sommige journalisten konden al met een vroege versie van de game aan de slag. Verschillende previews van de game duiken online op en dat betekent uiteraard ook dat we heel wat nieuwe gameplay beelden te zien krijgen.

De onderstaande beelden zijn afkomstig van Gematsu en het zijn er veel… heel veel! In totaal krijgen we ongeveer 45 minuten aan gameplay te zien en er komen verschillende aspecten van de game aan bod. We zien een dungeon, verschillende baasgevechten én de ‘Timely Support’ accessoires. Deze laatste kunnen (optioneel) uitgerust worden om zo de game gemakkelijker en toegankelijker te maken als actiegames jouw ding niet zijn. Ze helpen je, bijvoorbeeld, door automatisch aanvallen te ontwijken of door automatisch potions in te nemen wanneer je levensbalk laag staat.

Bekijk alle nieuwe beelden hieronder. Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni voor de PS5.

Dungeon: Royal Waloeder Army Keep