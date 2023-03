Final Fantasy-games zijn altijd goed voor tientallen uren aan gameplay. Voor deel zestien zal dat niet anders zijn en een gedeelte van de tijd zit hem in de cutscenes die de titel je zal presenteren, dit zullen namelijk uren zijn.

Om Final Fantasy XVI uit te kunnen spelen zal je ongeveer 35 á 40 uur bezig zijn. Het gaat hier dan puur om het hoofdverhaal. Check je ook de zijmissies en andere activiteiten, dan kan de speelduur met gemak verdubbelen.

De JRPG bevat natuurlijk ook cutscenes en Gematsu meldt dat de game volgens producer Naoki Yoshida meer dan 11 uur aan deze tussenfilmpjes zal bevatten. Deze spelen zich in-engine en in real-time af, dus ze sluiten naadloos op de gameplay aan.

“One thing that was important to us, though, was to tell a story that was complete, from beginning to end, and at that, we think we have succeeded. To facilitate this, there are over 11 hours of cinematic cutscenes in the main scenario alone, all seamlessly interwoven into the game experience, playing in-engine in real-time.”