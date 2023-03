Voorafgaand aan de release van Diablo IV zal Blizzard nog een open beta organiseren, die van 24 tot 27 maart beschikbaar zal zijn (en van 17 tot 20 maart voor spelers die de game al aangeschaft hebben). Zo krijgen spelers alvast een voorproefje van wat ze bij de volledige release mogen verwachten en krijgt de ontwikkelaar nog wat waardevolle data over zaken die ze eventueel kunnen verbeteren.

Nu heeft de studio de systeemvereisten voor deze open beta gedeeld. Je zult minimaal een Intel Core i5-2500k of AMD FX-8100 als CPU moeten hebben, net als 8GB RAM en een NVIDIA Geforce GTX 660 of AMD Radeon R9 280. Onder de aanbevolen eisen staat wederom een Intel Core, ditmaal een 4670K of AMD R3-1300X, de hoeveelheid werkgeheugen mag je verdubbelen naar 16GB en qua GPU’s vraagt men een GTX970 van NVIDIA of RX 470 van AMD.

Het is hoe dan ook de vraag dat je pc een SSD heeft met 45GB aan opslagruimte en een internetverbinding is verplicht. Blizzard geeft wel aan dat de beta zal proberen om ook op lagere systemen te draaien, maar waarschuwt wel dat de ervaring hierdoor drastisch verminderd kan worden.