The Last of Us is zowel als game- als tv-serie erg succesvol. Sony vond het daarom een goed idee om de makers van beide media om de tafel te laten zitten en te praten over de franchise.

In de video is Neil Druckmann, co-president van Naughty Dog, te zien met Pedro Pascal en Bella Ramsey, de acteurs die respectievelijk Joel en Ellie spelen in de tv-serie. Tevens zijn executive producer Craig Mazin en PS Productions hoofd Asad Qizilbash aangeschoven.

Er wordt onder andere gesproken over hoe verschillend het is om een game- of een tv-serie te maken. Waar nog meer over wordt gesproken in de Creator to Creator-video check je hieronder.