Kan je niet wachten tot je de nieuwe Super Mario Bros.-film kunt bekijken? Je geduld wordt iets minder lang op de proef gesteld, want de film is namelijk net iets eerder te zien dan eerder werd aangekondigd.

Het was de bedoeling dat de Super Mario Bros.-film op 7 april zou verschijnen. Via Twitter is bekendgemaakt dat de prent al op 5 april te zien zal zijn in Amerika en zestig andere landen. Het ziet er echter naar uit dat Nederland hier niet onder valt.

Op onder andere de website van Pathé en Kinepolis is namelijk te zien dat de Super Mario Bros.-film op 6 april zal uitkomen. Dit is natuurlijk nog steeds een dag eerder dan eerst werd aangegeven.