Tijdens de Opening Night Live op de gamescom van vorig jaar werd een nieuwe titel onthuld onder de naam Atlas Fallen. Deze actie-RPG wordt gemaakt door Deck13, de ontwikkelaar achter The Surge, en de eerste info en beelden zagen er erg goed uit. Het is wel een titel die een beetje van de radar is verdwenen, aangezien er weinig tot geen nieuws over verschijnt.

Daar is nu verandering in gekomen en ontwikkelaar Deck13 heeft de releasedatum voor Atlas Fallen onthuld. De game zal op 16 mei verschijnen op de current-gen consoles. Gepaard met de releasedatum zijn er ook vier nieuwe screenshots verschenen die je hieronder kunt bekijken.

In het persbericht stond daarnaast dat er binnenkort een ‘spectaculaire’ trailer aan zit te komen. Het kan goed zijn dat we binnenkort dus de eerste gameplay gaan zien.