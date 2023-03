Met Return to Silent Hill vuurt Konami binnenkort een vervolg op de Silent Hill-film uit 2006 op ons af. De regisseur van die oorspronkelijke film, Christophe Gans, keert terug en met Jeremy Irvine – die met films als War Horse en Mama Mia! Here We Go Again zijn strepen verdiende – zit er al een redelijk bekende naam in de cast. Alvast geen slecht teken, als je ’t ons vraagt.

Volgens de onderstaande teaser en de Duitse website FilmPortal – vertaald op Reddit – wordt Return to Silent Hill een verfilming van Silent Hill 2. Irvine zou de rol van protagonist James Sunderland voor zijn rekening nemen. Het verhaal is echter duidelijk geen zuivere kopie van de videogame. Getuige daarvan is het mysterieuze optreden van een zekere Jacob Crane als antagonist.

We zijn benieuwd waar dit allemaal naartoe zal leiden.