Sony PlayStation en LeBron James zijn een samenwerking aangegaan, waarbij de voormalig basketballer benoemd is tot een PlayStation Playmaker. Het klinkt een beetje alsof James ambassadeur is voor het merk, interessanter is nog wat de samenwerking voortbrengt.

Via het PlayStation Blog heeft Sony een limited edition van de PlayStation 5 aangekondigd, alsook een DualSense controller. Deze modellen zijn ontworpen in samenwerking met LeBron James en dat levert een uniek resultaat op.

Wanneer de hardware precies uitkomt is niet bekend. Ook zal de oplage gelimiteerd zijn en beperkt worden tot een select aantal landen. Het is dus afwachten of deze PlayStation 5 en DualSense ook in de Benelux uitkomen.