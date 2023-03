We hebben er haast een decennium op moeten wachten, maar volgende maand ligt Dead Island 2 eindelijk in de winkels. Om je een beter idee te geven van de gameplay, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld.

De video laat Dani – één van de zes speelbare personages – zien, die dood en verderf zaait in ‘Hell-A’. Er zijn verschillende soorten wapens te zien, waar je de zombies mee te lijf kunt gaan. Hier blijft het niet bij, want je kunt ook de omgeving gebruiken om je vijanden uit te schakelen.

Wat dit voor mogelijkheden oplevert check je in de onderstaande video van maar liefst een kwartier.